Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ

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Организация тюркских государств (ОТГ) постепенно укрепляет свои позиции как один из ключевых центров евразийской интеграции. Венгрия, обладая статусом наблюдателя в ОТГ, активно развивает сотрудничество с ее государствами-членами, включая Азербайджан. Стремясь к синергии между европейскими стандартами и тюркским вектором сотрудничества, Будапешт продвигает цифровизацию, борьбу с трансграничными правонарушениями и развитие кадрового потенциала таможенных органов.

Особое значение приобретает укрепление партнерства между Национальным налоговым и таможенным управлением Венгрии (NTCA) и Государственным таможенным комитетом Азербайджана. В интервью Report заместитель комиссара по таможне и международным делам NTCA, бригадный генерал Кристоф Петер Бакаи (Kristóf Péter Bakai) рассказал о приоритетах венгерской стороны в рамках ОТГ, перспективах институционализации двустороннего сотрудничества, значении визита в Баку и потенциале совместной работы в сфере цифровых решений и подготовки кадров.

Представляем интервью читателям:

- Какие итоги вы бы выделили по результатам недавней неформальной встречи глав таможенных администраций ОТГ в Будапеште? Какие темы вызвали наибольший интерес и обсуждение среди участников?

- В первую очередь стоит отметить, что проведение встречи именно в Будапеште, накануне предстоящего неформального саммита глав государств ОТГ, имело символическое значение. Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев особо подчеркнул стратегическое участие Венгрии в рамках организации и обозначил таможенное сотрудничество как одно из приоритетных направлений деятельности. Были представлены конкретные достижения - в частности, реализация Плана действий по системе eTIR, развитие Упрощенного таможенного коридора и инициативы, такие как проект “Караван-сарай”.

Он призвал к более тесному сотрудничеству с Европейским союзом, используя уникальный опыт Венгрии для поддержки модернизации и цифровизации таможенных процедур в тюркском регионе.

Венгрия, в свою очередь, представила участникам встреч интересные исторические, географические и политико-экономические аспекты, иллюстрирующие нашу роль как моста между ЕС и тюркским пространством. Мы делились опытом в рамках таких платформ, как Вышеградская группа (V4) и CEFTA (Центрально-европейская ассоциация свободной торговли), и подчеркнули значимость нормативной базы ЕС - от Таможенного кодекса Сообщества до текущей Дорожной карты реформ в сфере таможни на 2023–2041 годы.

Встреча также стала площадкой для обмена опытом между странами ОТГ в области модернизации таможенных систем и обсуждения перспектив углубления сотрудничества между ОТГ и ЕС, особенно в области цифровизации процедур, профессиональной подготовки и обмена знаниями.

- Были ли достигнуты предварительные договоренности или обозначены конкретные направления углубления сотрудничества в рамках ОТГ? Планируются ли в настоящее время совместные инициативы в таможенной сфере?

- На встрече были представлены перспективные наработки в области электронной торговли, а также проведен целый ряд двусторонних переговоров, в ходе которых обсуждались возможные форматы будущего сотрудничества. Поскольку это была первая неформальная встреча, подписание официальных соглашений не планировалось. Основной акцент был сделан на выработке взаимопонимания и определении общих интересов. Тем не менее, обсуждения прошли конструктивно, и мы рассчитываем продолжить их на последующих этапах, уже с акцентом на реализацию конкретных инициатив.

- Ожидается ли в ближайшее время визит делегации Национального налогового и таможенного управления Венгрии в Азербайджан? Когда он запланирован и каковы его основные цели?

- В прошлом году, к сожалению, мы не смогли принять приглашение председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахина Багирова из-за плотного графика, связанного с председательством Венгрии в ЕC. Однако в этом году визит в Баку уже запланирован - мы намерены провести двустороннюю встречу высокого уровня в период с 16 по 19 июня.

Делегация NTCA также примет участие в Генеральной ассамблее Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA), которая пройдет в Баку с 17 по 19 июня. Азербайджан в этом году председательствует в IOTA, и мы рассматриваем участие в этом мероприятии как отличную возможность для расширения диалога, в том числе с таможенными органами. Основные цели визита - подведение итогов текущего сотрудничества, оценка достигнутых результатов и выработка дорожной карты дальнейшего взаимодействия.

- Можно ли ожидать подписания в ходе предстоящего визита двустороннего документа между таможенными органами Венгрии и Азербайджана?

- Да, в настоящее время ведется подготовка соглашения о таможенном сотрудничестве, подписание которого планируется в рамках предстоящего визита. Этот документ станет важным шагом к институционализации нашего взаимодействия и послужит правовой основой для углубления двустороннего диалога.

Соглашение предусматривает обмен знаниями и экспертизой, предоставление открытых нормативных и законодательных документов, а также научно-технической информации - за исключением сведений, которые подпадают под ограничения национального законодательства в области конфиденциальности или государственной тайны. Оно должно создать дополнительные условия для системного и прозрачного обмена информацией, особенно в вопросах правоприменения и борьбы с таможенными нарушениями.

- Как бы вы охарактеризовали текущее состояние и динамику сотрудничества между таможенными администрациями двух стран? В каких направлениях оно развивается наиболее активно?

- Сотрудничество между таможенными органами Венгрии и Азербайджана развивается стабильно, в рамках более широкого Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Азербайджаном, включая Протокол о взаимной административной помощи по таможенным вопросам.

Также следует подчеркнуть важность развития и укрепления сотрудничества между таможенными администрациями двух стран посредством взаимного обмена знаниями, опытом и передовой практикой в сфере борьбы с таможенными правонарушениями. Нашей целью является укрепление взаимодействия для эффективного предотвращения, расследования и пресечения нарушений, наносящих ущерб экономическим, фискальным, культурным и торговым интересам обеих стран. Уверены, что тесная координация и оперативный обмен информацией между нашими таможенными службами существенно повысят эффективность борьбы с таможенными правонарушениями.

Одним из интересных направлений является сотрудничество в сфере подготовки служебных собак. Мы регулярно организуем совместные учебные визиты, в ходе которых специалисты обмениваются методиками дрессировки и изучают международный опыт. Это способствует повышению профессионального уровня и расширению международных контактов в этой специализированной области.

- С учетом современных вызовов, какие направления сотрудничества Вы считаете приоритетными - обмен информацией, проведение совместных расследований, цифровизация процедур или развитие кадрового потенциала?

- Поскольку Венгрия является членом Европейского союза, основное таможенное взаимодействие, включая обмен информацией, осуществляется в рамках подписанных между ЕС и Азербайджаном соглашений.

Одним из приоритетов является цифровизация процедур, особенно в контексте электронной торговли. Мы намерены поделиться с азербайджанскими коллегами результатами внедрения нашей национальной системы eVÁM, которая предназначена для эффективного управления поступающими из e-commerce почтовыми отправлениями.

Кроме того, важное место в повестке сотрудничества занимает подготовка и развитие кадров. Особенно мы ценим совместную работу в специализированных направлениях, таких как дрессировка служебных собак, которая уже доказала свою практическую эффективность и потенциал для дальнейшего расширения.

- Насколько, по вашему мнению, важна интеграция таможенной инфраструктуры и цифровых решений между государствами-членами ОТГ? Видите ли Вы потенциал создания единого цифрового пространства для упрощения таможенных процедур в будущем?

- Безусловно, интеграция цифровых решений и инфраструктуры между странами ОТГ может принести значительные преимущества в плане ускорения и упрощения таможенных процедур. Однако реализация подобного проекта требует системного подхода, согласования технических стандартов и высокого уровня межведомственной координации.

Как страна ЕС, Венгрия уже работает в условиях интегрированных цифровых систем, и мы готовы делиться своим опытом с партнерами в рамках ОТГ. Потенциал для создания единого цифрового пространства в регионе безусловно есть, но важно двигаться пошагово, с акцентом на совместимость, кибербезопасность и надежность решений.

- Какие возможности предоставляет статус наблюдателя Венгрии в ОТГ в контексте расширения торгово-экономических связей, особенно через транспортно-логистические маршруты, проходящие через территорию Азербайджана?

- Организация тюркских государств играет важную роль в формировании мостов между Востоком и Западом, и таможенное сотрудничество в этом контексте является одним из ключевых инструментов обеспечения устойчивости и взаимной открытости этих маршрутов.

Статус наблюдателя в ОТГ дает Венгрии уникальную возможность активно участвовать в региональных процессах, продвигать взаимовыгодные инициативы и укреплять связи с Центральной Азией, Южным Кавказом и Турцией. Особенно это актуально на фоне меняющейся геополитической архитектуры, в которой растет значение тюркского мира как транспортного и экономического узла.

Уже более десяти лет Венгрия реализует стратегию “Восточного открытия”, объявленную правительством в 2012 году. Мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с государствами ОТГ, в том числе с Азербайджаном, чье стратегическое положение и инициативы в сфере логистики и цифровой трансформации таможни представляют особый интерес.