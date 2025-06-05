"Аль-Хиляль" объявил о назначении Симоне Индзаги главным тренером команды

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" назначил итальянца Симоне Индзаги главным тренером команды.

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" назначил итальянца Симоне Индзаги главным тренером команды.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее итальянский "Интер" расторг контракт с Индзаги по обоюдному согласию сторон. Команда из Милана со счетом 0:5 проиграла французскому "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.

Индзаги 49 лет, он возглавлял "Интер" с 2021 года. Под его руководством команда трижды выиграла Суперкубок Италии (2021, 2022, 2023), дважды - кубок страны (2022, 2023), а также стала чемпионом Италии (2024) и дважды доходила до финала Лиги чемпионов (2023, 2025). До "Интера" специалист тренировал "Лацио", с которым выиграл Суперкубок (2017, 2019) и Кубок Италии (2019).

"Аль-Хиляль" является самым титулованным клубом Саудовской Аравии. Команда 19 раз становилась чемпионом страны и четыре раза побеждала в азиатской Лиге чемпионов, что является рекордным показателем. "Аль-Хиляль" примет участие в клубном чемпионате мира, который пройдет с 15 июня по 14 июля в США.