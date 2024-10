Глава МИД Израиля заявил о необходимости ужесточить санкции против Ирана

Министры иностранных дел Израиля и Японии Исраэль Кац и Такэси Ивая обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Кац выразил собеседнику признательность за поддержку со стороны Токио в свете ракетной атаки Ирана и заявил о необходимости ужесточения санкций в отношении исламской республики.

Как передает Report , об этом И.Кац написал на своей странице в социальной сети X.

"Я провел сегодня разговор с японским министром иностранных дел Такэси Иваей. Я поблагодарил его за позицию Японии, осудившей террор радикального палестинского движения ХАМАС и ракетную атаку Ирана против Израиля. Я подчеркнул необходимость наложения на Иран суровых санкций, чтобы остановить его ядерную программу и его поддержку терроризма", - говорится в публикации.

