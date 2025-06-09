Испанская компания успешно испытала на орбите двигатель на перекиси водорода

Испанская компания Arkadia Space успешно испытала на околоземной орбите двигатель DARK на перекиси водорода.
Как передает Report, об этом сообщает издание SpaceNews.
Согласно информации, установленная на платформе космического аппарата D-Orbit ION силовая установка, создающая силу тяги 5 ньютонов, совершила сотни коротких включений, в ходе которых работала от десятков миллисекунд до почти пяти секунд.
Целью миссии стала проверка того, что данные, полученные в ходе тестов DARK на околоземной орбите, совпадают с испытаниями в наземных условиях.
"Мы обнаружили, что они полностью соответствуют наземным данным", - сказал генеральный директор Arkadia Space Франчо Гарсия.
В октябре компания D-Orbit выиграла контракт Европейского космического агентства в размере 119 млн евро на миссию D-Raise по продлению срока службы спутника.