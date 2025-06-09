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МИД Литвы: Прилагаем усилия, чтобы в 18-й пакет санкций ЕС против РФ вошел "Северный поток" и Росатом

МИД Литвы: Прилагаем усилия, чтобы в 18-й пакет санкций ЕС против РФ вошел "Северный поток" и Росатом Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил необходимость введения "сильного" 18-го пакета санкций ЕС против РФ, а также координации ограничений с США для большего давления на Кремль.
Другие страны
9 июня 2025 г. 23:28
МИД Литвы: Прилагаем усилия, чтобы в 18-й пакет санкций ЕС против РФ вошел Северный поток и Росатом

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил необходимость введения "сильного" 18-го пакета санкций ЕС против РФ, а также координации ограничений с США для большего давления на Кремль.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

"Мы должны подготовить сильный 18-й пакет санкций ЕС. И мы прилагаем усилия, чтобы включить в них "Северный поток", и первый, и второй. Кроме того, компании, связанные с экспортом нефти и нефтепродуктов, "Росатом" со всем его руководством, а также суда теневого флота, из которых только 40 процентов были охвачены санкциями. Поэтому это показывает, что все еще есть резервы, которые мы не использовали", - сказал Будрис.

Будрис подчеркнул, что "мы не можем позволить себе сказать, что сделали все возможное в вопросе санкций".

"Нет, мы этого не сделали", - отметил министр.

Кроме того, он отметил необходимость синхронизировать усилия ЕС с "американскими друзьями", напомнив о подготовленном сенатором Линдси Грэмом пакете, который уже подготовлен в Сенате. Как отметил глава МИД, это необходимо, чтобы убедить Путина согласиться на безусловное прекращение огня.

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