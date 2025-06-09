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В Актау заработал крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб

В Актау заработал крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб В казахстанском Актау досрочно введен в эксплуатацию крупнейший контейнерный хаб в акватории Каспийского моря.
В регионе
9 июня 2025 г. 22:45
В Актау заработал крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб

В казахстанском Актау досрочно введен в эксплуатацию крупнейший контейнерный хаб в акватории Каспийского моря.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на "Казахстанские железные дороги" (КЖД), хаб построен усилиями АО "НК "Қазақстан темір жолы" (через дочернюю компанию АО KTZ Express) в партнерстве с портом Ляньюньган (КНР) и АО "НК "Актауский международный морской торговый порт".

"Данный проект — важный шаг в развитии транспорта и логистики в Казахстане", - приводит КЖД слова председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова.

Новый хаб обеспечит рост транзитных возможностей и укрепит позиции Казахстана как важного звена на международных маршрутах "Восток - Запад", а также "Север - Юг" и других. Современная логистическая инфраструктура, включающая передовые технологии, не имеющие аналогов в Казахстане, значительно ускорит обработку контейнерных грузов.

Старт работы объекта ознаменован прибытием из Китая 100-тысячного контейнера по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Генподрядчиком выступил консорциум China Communications Construction Company (CCCC) — один из крупнейших инфраструктурных застройщиков КНР. Благодаря его опыту и технической экспертизе, проект был реализован в кратчайшие сроки.

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Версия на азербайджанском языке Aktauda Xəzər dənizində ən böyük konteyner qovşağı açılıb

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