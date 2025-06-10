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ЧМ-2026: Хорватия разгромила Чехию, Казахстан уступил Северной Македонии

ЧМ-2026: Хорватия разгромила Чехию, Казахстан уступил Северной Македонии В еврозоне состоялись шесть матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Футбол
10 июня 2025 г. 00:51
ЧМ-2026: Хорватия разгромила Чехию, Казахстан уступил Северной Македонии

В еврозоне состоялись шесть матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report, на поле вышли сборные, расположившиеся в группах I, J и L.

Самым результативным оказалась встреча между Хорватией и Чехией, "шашечные" на своем поле разгромили чехов со счетом 5:1, Казахстан дома уступил Северной Македонии.

Игровой вечер прошел без сенсаций.

9 июня
Группа I

22:45. Эстония – Норвегия - 0:1
22:45. Италия – Молдова - 2:0

Очки:

Норвегия - 12
Израиль - 6
Италия - 3
Эстония - 3
Молдова - 0

Группа J

18:00. Казахстан – Северная Македония - 0:1
22:45. Бельгия – Уэльс - 4:3

Очки:

Северная Македония - 8
Уэльс - 7
Бельгия - 4
Казахстан - 3
Лихтенштейн - 0

Группа L

22:45. Хорватия – Чехия - 5:1
22:45. Фарерские острова – Гибралтар - 2:1

Очки:

Чехия - 9
Хорватия - 6
Черногория - 6
Фарерские острова - 3
Гибралтар - 0

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