ЧМ-2026: Хорватия разгромила Чехию, Казахстан уступил Северной Македонии

В еврозоне состоялись шесть матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

В еврозоне состоялись шесть матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report , на поле вышли сборные, расположившиеся в группах I, J и L.

Самым результативным оказалась встреча между Хорватией и Чехией, "шашечные" на своем поле разгромили чехов со счетом 5:1, Казахстан дома уступил Северной Македонии.

Игровой вечер прошел без сенсаций.

9 июня

Группа I

22:45. Эстония – Норвегия - 0:1

22:45. Италия – Молдова - 2:0

Очки:

Норвегия - 12

Израиль - 6

Италия - 3

Эстония - 3

Молдова - 0

Группа J

18:00. Казахстан – Северная Македония - 0:1

22:45. Бельгия – Уэльс - 4:3

Очки:

Северная Македония - 8

Уэльс - 7

Бельгия - 4

Казахстан - 3

Лихтенштейн - 0

Группа L

22:45. Хорватия – Чехия - 5:1

22:45. Фарерские острова – Гибралтар - 2:1

Очки:

Чехия - 9

Хорватия - 6

Черногория - 6

Фарерские острова - 3

Гибралтар - 0