ЧМ-2026: Хорватия разгромила Чехию, Казахстан уступил Северной Македонии

В еврозоне состоялись шесть матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
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Самым результативным оказалась встреча между Хорватией и Чехией, "шашечные" на своем поле разгромили чехов со счетом 5:1, Казахстан дома уступил Северной Македонии.
Игровой вечер прошел без сенсаций.
9 июня
Группа I
22:45. Эстония – Норвегия - 0:1
22:45. Италия – Молдова - 2:0
Очки:
Норвегия - 12
Израиль - 6
Италия - 3
Эстония - 3
Молдова - 0
Группа J
18:00. Казахстан – Северная Македония - 0:1
22:45. Бельгия – Уэльс - 4:3
Очки:
Северная Македония - 8
Уэльс - 7
Бельгия - 4
Казахстан - 3
Лихтенштейн - 0
Группа L
22:45. Хорватия – Чехия - 5:1
22:45. Фарерские острова – Гибралтар - 2:1
Очки:
Чехия - 9
Хорватия - 6
Черногория - 6
Фарерские острова - 3
Гибралтар - 0