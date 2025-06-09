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Иран пообещал ответить в случае атаки Израиля на ядерные объекты страны

Иран пообещал ответить в случае атаки Израиля на ядерные объекты страны Сведения, полученные спецслужбами Ирана из архива конфиденциальных документов, позволяют исламской республике в случае нападения со стороны Израиля нанести в ответ удары по его "скрытой ядерной инфраструктуре".
В регионе
9 июня 2025 г. 23:12
Иран пообещал ответить в случае атаки Израиля на ядерные объекты страны

Сведения, полученные спецслужбами Ирана из архива конфиденциальных документов, позволяют исламской республике в случае нападения со стороны Израиля нанести в ответ удары по его "скрытой ядерной инфраструктуре".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности, которое приводит телеканал IRIB.

"Сегодня информация, полученная Ираном по итогам проведенных разведывательно-оперативных мероприятий, позволяет (иранским) бойцам противостоять потенциальному нападению (Израиля) на ядерную инфраструктуру республики и отразить любую агрессию с его стороны путем нанесения соизмеримого удара по скрытой (израильской) ядерной инфраструктуре", - отмечается в сообщении.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами после этого сказал телеканалу, что полученные данные позволят повысить точность попадания иранских ракет.

В конце мая президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал не наносить удары по Ирану. По его мнению, это может привести к срыву сделки Вашингтона с Тегераном по ядерной программе.

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