M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ

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В условиях меняющейся энергетической архитектуры Европы партнерство Болгарии и Азербайджана в газовой сфере приобретает все большее стратегическое значение. Одним из ключевых элементов этого взаимодействия стал проект гибридной газификации, реализуемый совместно компанией M-Gaz и региональным отделением Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) на Балканах.

В интервью Report директор по международному сотрудничеству и деловым отношениям компании M-Gaz Гергана Манолова рассказала о старте поставок азербайджанского природного газа в Болгарию, структуре потребления, вызовах при подключении социальных объектов и планах по расширению проекта за пределы страны.

Представляем интервью читателям:

- Когда начался проект гибридной газификации в Болгарии и поставки азербайджанского природного газа в M-Gaz? Можно ли привести отдельные данные по объемам, предназначенным для промышленного сектора и для социальных объектов, включая коммунальные учреждения и жилой фонд?

- Проект гибридной газификации был инициирован в рамках договоренностей на высшем уровне между президентами двух стран. Его цель - содействовать газификации в Болгарии за счет прямых поставок азербайджанского газа промышленным и социальным потребителям. Концепция гибридной газификации была разработана совместно M-Gaz и региональным отделением SOCAR на Балканах.

Проект стартовал 18 июня 2024 года после подписания контракта между M-Gaz и SOCAR Trading при участии регионального офиса SOCAR. С этого момента начались поставки азербайджанского газа пяти крупнейшим промышленным потребителям, отобранным SOCAR. В течение 2024 года основная часть объемов пришлась на промышленный сектор. При этом около 12,5% (1/8) направлялось на социальные объекты – школы, больницы, детские сады.

-Как бы Вы охарактеризовали текущее стратегическое партнерство между M-Gaz и SOCAR? Какие ключевые достижения уже достигнуты в рамках этого взаимодействия, и с какими основными вызовами вы столкнулись на этапе реализации проекта?

- Открытие регионального офиса SOCAR на Балканах и его активная работа дали мощный импульс двустороннему сотрудничеству. В настоящее время SOCAR является одним из ключевых игроков на болгарском газовом рынке и активным участником торгов на Балканском газовом хабе.

Через компанию M-Gaz SOCAR получила возможность напрямую поставлять газ конечным потребителям в Болгарии. Это стратегическое партнерство позволяет газифицировать промышленные, социальные, административные и бытовые объекты, которые ранее не имели подключения к магистральным или распределительным сетям. Таким образом формируется новая рыночная ниша на газораспределительном рынке страны, включающая новых потребителей.

На первом этапе мы начали поставки пяти крупным промышленным потребителям. К концу июня рассчитываем подключить 25 промышленных и два социальных объекта - школу и детский сад. Одна из ключевых проблем при газификации социальных объектов – ограниченное финансирование у муниципалитетов для смены топливной базы. Именно поэтому компания M-Gaz берет на себя расходы по переходу на газ для школ и детских садов.

- Планируется ли увеличение объемов импорта газа из Азербайджана в 2025 году? Обсуждается ли расширение круга болгарских промышленных предприятий и социальных учреждений, которые могут быть подключены к поставкам азербайджанского газа, на следующих этапах проекта?

- Да, на 2025 год согласованы более крупные объемы поставок природного газа от SOCAR в адрес M-Gaz. До конца октября мы планируем довести число подключенных клиентов до 30 промышленных и трех социальных – школы, детского сада и еще одного социального учреждения.

- Какое влияние оказало партнерство с SOCAR на финансовые показатели и рыночную позицию M-Gaz? Увеличилась ли доля компании на внутреннем энергетическом рынке Болгарии благодаря поставкам азербайджанского газа?

– Уже в 2024 году SOCAR, используя инфраструктуру M-Gaz, вышел на четвертое место по объемам поставок на рынке газораспределения Болгарии. По итогам первого полугодия 2025 года мы ожидаем подняться на третье место, а к концу года - занять вторую позицию по объемам распределенных поставок.

- Рассматривает ли M-Gaz возможность расширения деятельности за пределами Болгарии в сотрудничестве с SOCAR, например, для организации поставок азербайджанского газа в Юго-Восточную Европу или на Балканы в целом? Ведутся ли переговоры с потенциальными партнерами в этом направлении?

– Да, мы совместно с SOCAR планируем расширить проект гибридной газификации в Северную Македонию и Албанию. В начале ноября 2025 года планируем начать поставки в городе Струмица (Северная Македония) при партнерстве с CNG Systems Ltd. На первом этапе будут подключены два промышленных и два социальных объекта – школа и детский сад.

Также изучается возможность поставок сжатого природного газа (CNG) в Албанию с организацией CNG-логистики и строительством новой газокомпрессорной станции вблизи города Корча, где SOCAR ведет газификационные проекты.

- Какие еще международные партнерства и альянсы с энергетическими компаниями или финансовыми институтами рассматривает M-Gaz для усиления своей региональной позиции?

- В настоящий момент все наше стратегическое сотрудничество сосредоточено на взаимодействии с SOCAR. Мы считаем гибридную газификацию устойчивым и эффективным решением для регионов, где отсутствует магистральная инфраструктура. Вместе с региональным офисом SOCAR мы нацелены на развитие этого направления в странах Балканского региона.