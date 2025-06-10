Макрон не исключает возможность нового роспуска парламента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность нового роспуска парламента, если депутаты будут блокировать развитие страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность нового роспуска парламента, если депутаты будут блокировать развитие страны.

Как передает Report , об этом он заявил на пресс-конференции в Ницце, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

"Я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий. Если политические силы пойдут по безответственному пути и решат блокировать движение страны вперед, не исключено, что я обращусь к положениям конституции", - отметил Макрон.

Президент Франции имеет право распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) не чаще раза в год в соответствии со статьей 12 конституции Пятой республики. Хотя основной закон предполагает, что глава государства должен перед роспуском провести консультации с премьер-министром и спикерами обеих палат парламента, решение он принимает единолично. В следующий раз президент может распустить нижнюю палату после 7 июля.