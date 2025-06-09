В Лондоне началось первое заседание по торговым вопросам между Китаем и США

Первое заседание в рамках механизма торгово-экономических консультаций между Китаем и США началось в Лондоне.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
В заседании с представителями американской стороны принимает участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, который также является членом Политбюро ЦК КПК.
По данным зарубежных СМИ, в состав американской делегации входят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.