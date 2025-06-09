В Лондоне началось первое заседание по торговым вопросам между Китаем и США

В Лондоне началось первое заседание по торговым вопросам между Китаем и США

Первое заседание в рамках механизма торгово-экономических консультаций между Китаем и США началось в Лондоне.

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Первое заседание в рамках механизма торгово-экономических консультаций между Китаем и США началось в Лондоне. Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua. В заседании с представителями американской стороны принимает участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, который также является членом Политбюро ЦК КПК. По данным зарубежных СМИ, в состав американской делегации входят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Londonda Çin və ABŞ arasında ticarət məsələlərinə həsr olunmuş ilk iclas başlayıb