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В Лондоне началось первое заседание по торговым вопросам между Китаем и США

В Лондоне началось первое заседание по торговым вопросам между Китаем и США Первое заседание в рамках механизма торгово-экономических консультаций между Китаем и США началось в Лондоне.
Другие страны
9 июня 2025 г. 17:08
В Лондоне началось первое заседание по торговым вопросам между Китаем и США

Первое заседание в рамках механизма торгово-экономических консультаций между Китаем и США началось в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

В заседании с представителями американской стороны принимает участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, который также является членом Политбюро ЦК КПК.

По данным зарубежных СМИ, в состав американской делегации входят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

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Версия на азербайджанском языке Londonda Çin və ABŞ arasında ticarət məsələlərinə həsr olunmuş ilk iclas başlayıb
Версия на английском языке 1st meeting of China-US economic, trade consultation mechanism opens in London

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