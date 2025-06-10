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Трамп и Нетаньяху обсудили ядерную программу Ирана

Трамп и Нетаньяху обсудили ядерную программу Ирана Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон сделал Тегерану взвешенное предложение по ядерной программе и ожидает от иранской стороны ответа в ближайшие дни.
Другие страны
10 июня 2025 г. 01:22
Трамп и Нетаньяху обсудили ядерную программу Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон сделал Тегерану взвешенное предложение по ядерной программе и ожидает от иранской стороны ответа в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом заявила канцелярия главы израильского правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент Трамп сообщил, что Соединенные Штаты передали Ирану взвешенное и обоснованное предложение и ожидают официальный ответ в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Трамп также проинформировал Нетаньяху о намерении провести дополнительный раунд переговоров с Ираном в конце текущей недели, добавили в канцелярии.

Напомним, что пятый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана прошел 23 мая в Риме. По итогам обсуждений министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функцию посредника в переговорном процессе, заявил, что США и Иран достигли "определенного, но не окончательного прогресса".

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.

При этом портал Axios сообщал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.

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