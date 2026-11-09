В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31

В Анталье сегодня начинает работу 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) – один из важнейших международных форумов по борьбе с изменением климата, который Турция впервые принимает у себя.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, об этом говорится в информации о предстоящем мероприятии.

По данным Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, подготовка к 12-дневной конференции, в которой примут участие представители 196 стран – участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Европейского союза, завершена.

В рамках конференции 11–12 ноября в Голубой зоне под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет саммит лидеров.

На сегодняшний день участие в конференции подтвердили лидеры 102 стран и более 300 министров. Также одобрены заявки на размещение 160 павильонов и 90 офисов делегаций на площадке COP31.

Помимо Программы развития ООН (ПРООН), на COP31 на высоком уровне будут представлены Генеральная Ассамблея ООН, Европейская комиссия, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Международное энергетическое агентство.

На конференции под председательством министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурата Курума представители 196 стран и ЕС обсудят обязательства, политику и предлагаемые решения по борьбе с климатическим кризисом.

Турция намерена реализовать концепцию "COP действий", основанную на принципах достижения взаимопонимания путем диалога, принятия общей ответственности на основе консенсуса и преобразования обязательств в реальные решения посредством конкретных действий.

Ожидается, что Голубую зону посетят около 100 тыс. человек, включая представителей национальных делегаций.

В Зеленой зоне представители частного сектора, академических кругов, организаций гражданского общества, молодежи, технологических стартапов и инновационных компаний соберутся для обмена климатическими решениями, установления партнерских связей и демонстрации инновационных проектов. По прогнозам, Зеленую зону COP31 в Турции посетят 1,5 млн человек.

На сегодняшний день аккредитацию для участия в COP31 получили более 45 тыс. климатических волонтеров из 154 стран.