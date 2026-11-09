Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi COP31 bu gün Antalyada öz işinə başlayır
- 09 noyabr, 2026
- 04:39
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Türkiyənin ilk dəfə ev sahibliyi etdiyi, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə dünyanın ən önəmli qurumu olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının 31-ci Tərəflər Konfransı (COP31) Antalyada bu gün öz işinə başlayır.
Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.
Ətraf Mühit, Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyinin məlumatına görə, BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasına üzv olan 196 ölkənin və Avropa İttifaqı rəsmilərinin qatılacağı 12 günlük tədbir üçün hazırlıq işləri başa çatıb.
Bu çərçivədə, 11-12 noyabrda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ev sahibliyi ilə Mavi Zonada Liderlər Zirvəsi keçiriləcək.
Bu günə qədər 102 ölkənin lideri və 300-dən çox nazir konfransda iştiraklarını təsdiqləyib, COP31 Sahəsi üçün 160 təsdiq edilmiş pavilyon və 90 təsdiq edilmiş nümayəndə heyəti ofisi üçün müraciətlər qəbul olunub.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (BMTİP) ilə yanaşı, BMT Baş Assambleyası, Avropa Komissiyası, Dünya Bankı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və Beynəlxalq Enerji Agentliyi də COP31-də liderlik səviyyəsində iştirak edəcək.
Türkiyənin ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri Murat Kurumun aparacağı toplantıda 196 ölkənin və Aİ-nin liderləri iqlim böhranına qarşı öhdəliklərini, siyasətlərini və təklif olunan həll yollarını müzakirə edəcəklər.
Türkiyə, dialoq yolu ilə anlaşmanın inkişaf etdirilməsi, konsensus yolu ilə ortaq məsuliyyətin götürülməsi və öhdəliklərin hərəkət yolu ilə real həllərə çevrilməsi prinsiplərinə əsaslanan dünya üçün "COP-un tətbiqi" vizyonunu həyata keçirməyi hədəfləyir.
Ölkələrin nümayəndə heyətləri də daxil olmaqla, Mavi Zonaya təxminən 100 000 ziyarətçinin gələcəyi gözlənilir.
Yaşıl Zonada özəl sektor, akademik dairələr, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, gənclər nümayəndələri, texnologiya startapları və innovatorlar iqlim həllərini bölüşmək, tərəfdaşlıqlar qurmaq və innovativ layihələri nümayiş etdirmək üçün görüşəcəklər. Türkiyənin Yaşıl Zonasını 1,5 milyon insanın ziyarət edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Bu günə qədər 154 ölkədən 45 000-dən çox iqlim könüllüsü COP31 üçün akkreditə olunub.