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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах

    Президент США Дональд Трамп не стал отрицать, что военная операция против Ирана могла стать одной из причин поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, состоявшихся 3 ноября.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

    Журналист попросил Трампа прокомментировать высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса, который связал поражение республиканцев с непопулярностью войны против Ирана среди американских избирателей.

    "Я не спорю с этим", - ответил Трамп.

    Когда журналист уточнил, означает ли это согласие с позицией Вэнса, президент повторил: "Я не спорю с этим".

    Трамп также рассказал, что перед публикацией своего заявления в социальной сети X Вэнс поинтересовался его мнением. В ответ президент предложил вице-президенту написать то, что тот считает нужным.

    В ходе интервью Трамп также заявил, что не планирует дальнейшую эскалацию военных действий против Ирана.

    "Я не стремлюсь к этому. Не думаю, что для этого есть какие-либо причины", - сказал он.

    Отвечая на замечание журналиста о том, что у Ирана по-прежнему имеются запасы обогащенного урана, Трамп заявил, что они оказались погребены под завалами в результате американских ударов по иранским ядерным объектам.

    "Это погребено под тысячами тонн скальной породы", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp İranla müharibənin respublikaçıların seçkilərdə məğlubiyyətinə təsirini etiraf edib
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