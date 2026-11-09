Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп не стал отрицать, что военная операция против Ирана могла стать одной из причин поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, состоявшихся 3 ноября.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

Журналист попросил Трампа прокомментировать высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса, который связал поражение республиканцев с непопулярностью войны против Ирана среди американских избирателей.

"Я не спорю с этим", - ответил Трамп.

Когда журналист уточнил, означает ли это согласие с позицией Вэнса, президент повторил: "Я не спорю с этим".

Трамп также рассказал, что перед публикацией своего заявления в социальной сети X Вэнс поинтересовался его мнением. В ответ президент предложил вице-президенту написать то, что тот считает нужным.

В ходе интервью Трамп также заявил, что не планирует дальнейшую эскалацию военных действий против Ирана.

"Я не стремлюсь к этому. Не думаю, что для этого есть какие-либо причины", - сказал он.

Отвечая на замечание журналиста о том, что у Ирана по-прежнему имеются запасы обогащенного урана, Трамп заявил, что они оказались погребены под завалами в результате американских ударов по иранским ядерным объектам.

"Это погребено под тысячами тонн скальной породы", - добавил президент США.