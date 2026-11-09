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    Госсекретарь США надеется на прогресс в переговорах по Украине в Абу-Даби - Дополнено

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 03:17
    Госсекретарь США надеется на прогресс в переговорах по Украине в Абу-Даби - Дополнено

    Госсекретарь США надеется на прогресс в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Администрация США рассчитывает на прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта по итогам предстоящих трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами перед вылетом в Париж, где пройдет встреча глав МИД стран "Группы семи" (G7).

    "Возможно, завтра в Абу-Даби удастся добиться определенного прогресса, когда туда прибудут Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. По-моему, они уже сейчас летят туда", - сказал он.

    Рубио подчеркнул, что одним из ключевых вопросов переговоров остаются гарантии безопасности, которые Украина должна получить после завершения конфликта.

    По его словам, при обсуждении урегулирования постоянно поднимается вопрос о том, как будет обеспечиваться безопасность Украины после окончания боевых действий и как это повлияет на безопасность Европы в целом.

    Госсекретарь сообщил, что в обсуждении возможного механизма предоставления таких гарантий уже достигнут определенный прогресс.

    "Достигнут определенный прогресс в определении того, как могла бы выглядеть структура гарантий безопасности", - отметил он.

    При этом Рубио подчеркнул, что реализация подобных договоренностей возможна только после урегулирования конфликта.

    "Очевидно, что для этого нам сначала нужно урегулировать конфликт. На эту тему велись переговоры", - добавил госсекретарь.

    Он также сообщил, что ситуация вокруг Украины и Ирана войдет в повестку предстоящей встречи глав МИД стран G7 в Париже.

    Марко Рубио Российско-украинский конфликт Большая семерка (G7)
    ABŞ dövlət katibi Əbu-Dabidə Rusiya-Ukrayna danışıqlarında irəliləyişin olacağına ümid edir
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