Госсекретарь США надеется на прогресс в переговорах по Украине в Абу-Даби - Дополнено

Госсекретарь США надеется на прогресс в переговорах по Украине в Абу-Даби

Администрация США рассчитывает на прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта по итогам предстоящих трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами перед вылетом в Париж, где пройдет встреча глав МИД стран "Группы семи" (G7).

"Возможно, завтра в Абу-Даби удастся добиться определенного прогресса, когда туда прибудут Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. По-моему, они уже сейчас летят туда", - сказал он.

Рубио подчеркнул, что одним из ключевых вопросов переговоров остаются гарантии безопасности, которые Украина должна получить после завершения конфликта.

По его словам, при обсуждении урегулирования постоянно поднимается вопрос о том, как будет обеспечиваться безопасность Украины после окончания боевых действий и как это повлияет на безопасность Европы в целом.

Госсекретарь сообщил, что в обсуждении возможного механизма предоставления таких гарантий уже достигнут определенный прогресс.

"Достигнут определенный прогресс в определении того, как могла бы выглядеть структура гарантий безопасности", - отметил он.

При этом Рубио подчеркнул, что реализация подобных договоренностей возможна только после урегулирования конфликта.

"Очевидно, что для этого нам сначала нужно урегулировать конфликт. На эту тему велись переговоры", - добавил госсекретарь.

Он также сообщил, что ситуация вокруг Украины и Ирана войдет в повестку предстоящей встречи глав МИД стран G7 в Париже.