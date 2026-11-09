"Барселона" обыграла "Атлетико" и вернулась на первое место в Ла Лиге

Завершился матч XII тура чемпионата Испании по футболу между мадридским "Атлетико" и "Барселоной".

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл нападающий "Атлетико" Джулиано Симеоне. На 45-й минуте полузащитник гостей Фермин Лопес восстановил равновесие.

На 66-й минуте Лопес оформил дубль, установив окончательный счет встречи - 2:1.

По итогам XII тура "Атлетико" с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона", набрав 33 очка, вернулась на первую строчку.

В следующем туре, 22 ноября, "Атлетико" сыграет на выезде с "Хетафе", а "Барселона" в тот же день примет "Вильярреал".