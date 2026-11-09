"Barselona" La Liqanın XII turunda "Atletiko"nu məğlub edib
- 09 noyabr, 2026
- 02:23
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İspaniya La Liqasının XII turunda "Atletiko" və "Barselona" komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Madriddəki "Civitas Metropolitano" stadionunda baş tutan qarşılaşmada qonaqlar 2:1 hesablı qələbəyə seviniblər.
Hesabı matçın 10-cu dəqiqəsində "Atletiko"nun hücumçusu Culiano Simeone açıb. Qonaqların yarımmüdafiəçisi Fermin Lopes 45-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Matçın 66-cı dəqiqəsində Lopes dubla imza ataraq, hesabı 2:1 edib.
"Atletiko" La Liqanın XII turundan sonra 28 xalla turnir cədvəlində üçüncü yerdədir. "Barselona" 33 xal qazanaraq yenidən birinci yerə yüksəlib.
"Atletiko Madrid" noyabrın 22-də səfərdə "Xetafe" ilə, "Barselona" isə həmin gün evdə "Vilyarreal"la qarşılaşacaq.