Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
Другие страны
- 09 ноября, 2026
- 05:29
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которым Вашингтон оказывал военную защиту во время войны с Ираном, должны полностью компенсировать американской стороне понесенные расходы.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.
"Те страны, которые мы защищали, должны возместить нам все без исключения расходы, понесенные нами в ходе войны, потому что без нас их бы просто не существовало. Без нас Израиля бы не было", - сказал Трамп.
Американский лидер также подчеркнул роль своей администрации в обеспечении безопасности Израиля.
"Израиля бы не существовало, если бы не Дональд Трамп", - добавил президент США.
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