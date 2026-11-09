Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которым Вашингтон оказывал военную защиту во время войны с Ираном, должны полностью компенсировать американской стороне понесенные расходы.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

"Те страны, которые мы защищали, должны возместить нам все без исключения расходы, понесенные нами в ходе войны, потому что без нас их бы просто не существовало. Без нас Израиля бы не было", - сказал Трамп.

Американский лидер также подчеркнул роль своей администрации в обеспечении безопасности Израиля.

"Израиля бы не существовало, если бы не Дональд Трамп", - добавил президент США.