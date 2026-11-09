Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которым Вашингтон оказывал военную защиту во время войны с Ираном, должны полностью компенсировать американской стороне понесенные расходы.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

    "Те страны, которые мы защищали, должны возместить нам все без исключения расходы, понесенные нами в ходе войны, потому что без нас их бы просто не существовало. Без нас Израиля бы не было", - сказал Трамп.

    Американский лидер также подчеркнул роль своей администрации в обеспечении безопасности Израиля.

    "Израиля бы не существовало, если бы не Дональд Трамп", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp İranla müharibə zamanı ABŞ-nin qoruduğu ölkələrdən ödəniş tələb edib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Внутренняя политика
    07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    Другие страны
    07:28
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    Другие страны
    06:43
    Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США
    Другие страны
    06:17
    Фото
    В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    05:56
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
    Другие страны
    05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
    Другие страны
    05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах
    Другие страны
    05:03
    В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31
    В регионе
    Лента новостей