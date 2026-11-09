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    В Великобритании около 20 тыс. иностранных преступников ожидают депортации

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 03:43
    В Великобритании около 20 тыс. иностранных преступников ожидают депортации

    В Великобритании около 20 тыс. иностранных граждан, осужденных за преступления, продолжают оставаться в стране, несмотря на принятые решения об их депортации.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

    По данным издания, число депортаций из Великобритании увеличилось с 8 тыс. в 2020 году до 36 тыс. в 2025 году. Однако доля осужденных иностранных граждан среди депортированных составляет менее 30%.

    При этом показатели депортации осужденных существенно различаются в зависимости от гражданства. Так, из Великобритании были высланы лишь 1,9% осужденных граждан Сомали, 3,1% - Ямайки и 4,8% - Нигерии.

    Низкие показатели депортации также зафиксированы среди граждан Ирака, Зимбабве, Алжира и Вьетнама. Из 161 осужденного гражданина Демократической Республики Конго на родину был отправлен только один человек.

    Газета также приводит случай с гражданином Нигерии, приговоренным к 17 годам лишения свободы за изнасилование. На момент вынесения приговора он уже находился на свободе под залогом по другому обвинению в изнасиловании.

    По информации The Times, мужчина не был депортирован из Великобритании по соображениям соблюдения прав человека.

    Депортация Преступники Великобритания
    Böyük Britaniyada təxminən 20 000 əcnəbi cinayətkarı deportasiya gözləyir
    MiniBoss
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