В Великобритании около 20 тыс. иностранных преступников ожидают депортации

В Великобритании около 20 тыс. иностранных граждан, осужденных за преступления, продолжают оставаться в стране, несмотря на принятые решения об их депортации.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, число депортаций из Великобритании увеличилось с 8 тыс. в 2020 году до 36 тыс. в 2025 году. Однако доля осужденных иностранных граждан среди депортированных составляет менее 30%.

При этом показатели депортации осужденных существенно различаются в зависимости от гражданства. Так, из Великобритании были высланы лишь 1,9% осужденных граждан Сомали, 3,1% - Ямайки и 4,8% - Нигерии.

Низкие показатели депортации также зафиксированы среди граждан Ирака, Зимбабве, Алжира и Вьетнама. Из 161 осужденного гражданина Демократической Республики Конго на родину был отправлен только один человек.

Газета также приводит случай с гражданином Нигерии, приговоренным к 17 годам лишения свободы за изнасилование. На момент вынесения приговора он уже находился на свободе под залогом по другому обвинению в изнасиловании.

По информации The Times, мужчина не был депортирован из Великобритании по соображениям соблюдения прав человека.