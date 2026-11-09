Böyük Britaniyada təxminən 20 000 əcnəbi cinayətkarı deportasiya gözləyir
- 09 noyabr, 2026
- 04:08
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Böyük Britaniyada cinayət törətməkdə təqsirli bilinən təxminən 20 000 xarici vətəndaş deportasiya qərarına baxmayaraq ölkədə qalmaqda davam edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times" qəzeti xəbər verib.
Qəzetin məlumatına görə, Böyük Britaniyadan deportasiya edilənlərin sayı 2020-ci ildəki 8 000-dən 2025-ci ildə 36 000-ə çatıb. Lakin deportasiya edilənlər arasında məhkum edilmiş xarici vətəndaşların payı 30 %-dən azdır.
Bundan əlavə, məhkum edilmiş vətəndaşların deportasiya nisbətləri milliyyətə görə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Məsələn, məhkum edilmiş Somali vətəndaşlarının yalnız 1,9 %-i, Yamayka vətəndaşlarının 3,1 %-i və Nigeriya vətəndaşlarının 4,8 %-i Böyük Britaniyadan deportasiya edilib.
İraq, Zimbabve, Əlcəzair və Vyetnam vətəndaşları üçün də aşağı deportasiya nisbətləri qeydə alınıb. Konqo Demokratik Respublikasının məhkum edilmiş 161 vətəndaşından yalnız biri vətənə göndərilib.
Qəzet həmçinin təcavüz ittihamı ilə 17 il həbs cəzasına məhkum edilmiş Nigeriya vətəndaşının işinə də istinad edir. Hökm çıxarılarkən o, artıq başqa təcavüz ittihamı ilə girov müqabilində azadlığa buraxılmışdı.
"The Times" qəzetinin məlumatına görə, kişi insan haqları səbəbindən Böyük Britaniyadan deportasiya edilməyib.