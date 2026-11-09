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    Рубио заявил об отсутствии прогресса в переговорах США и Ирана

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 03:12
    Рубио заявил об отсутствии прогресса в переговорах США и Ирана

    Переговоры между США и Ираном пока не принесли прогресса, и стороны далеки от достижения прорыва в урегулировании разногласий.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами перед вылетом в Париж для участия во встрече глав МИД стран "Группы семи" (G7).

    "Мне не о чем вам рассказать в плане прогресса по переговорам с Ираном. Думаю, вы сами видите, что происходит в этом плане. Есть ряд стран, которые продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы находимся на пороге прорыва", - отметил он.

    Вместе с тем Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его администрация отдают предпочтение дипломатическому урегулированию конфликтов, в том числе с Ираном.

    "Президент предпочитает разрешать эту и любую другую проблему дипломатическими средствами. К сожалению, это не всегда возможно, однако если есть шанс это сделать, мы его изучим", - заявил госсекретарь.

    Марко Рубио Большая семерка (G7) Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Rubio: ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş yoxdur
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