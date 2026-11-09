Рубио заявил об отсутствии прогресса в переговорах США и Ирана

Переговоры между США и Ираном пока не принесли прогресса, и стороны далеки от достижения прорыва в урегулировании разногласий.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами перед вылетом в Париж для участия во встрече глав МИД стран "Группы семи" (G7).

"Мне не о чем вам рассказать в плане прогресса по переговорам с Ираном. Думаю, вы сами видите, что происходит в этом плане. Есть ряд стран, которые продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы находимся на пороге прорыва", - отметил он.

Вместе с тем Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его администрация отдают предпочтение дипломатическому урегулированию конфликтов, в том числе с Ираном.

"Президент предпочитает разрешать эту и любую другую проблему дипломатическими средствами. К сожалению, это не всегда возможно, однако если есть шанс это сделать, мы его изучим", - заявил госсекретарь.