Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Спикер парламента Сербии призвала представителей движения "Студенческий список" к диалогу

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 04:11
    Спикер парламента Сербии призвала представителей движения Студенческий список к диалогу

    Председатель парламента Сербии, временно исполняющая обязанности президента Ана Брнабич пригласила представителей движения "Студенческий список" к диалогу в рамках подготовки к учредительному заседанию парламента 15-го созыва.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом А. Брнабич заявила в эфире программы Hit Tvit на телеканале TV Pink.

    По ее словам, диалог предлагается провести на следующей неделе.

    "В соответствии с лучшими демократическими практиками я приглашаю их к диалогу на следующей неделе, чтобы мы могли подготовиться к формированию Народной скупщины 15-го созыва. Если они этого не сделают, это будет первый случай, когда подобный диалог не состоится", – отметила она.

    А. Брнабич добавила, что впервые в истории парламента Сербии ни один представитель парламентского большинства не обратился в соответствующие службы парламента для начала обсуждений по организации первого заседания нового созыва.

    Ана Брнабич Сербия
    Serbiya parlamentinin sədri "Tələbə Siyahısı" hərəkatı nümayəndələrini dialoqa çağırıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Внутренняя политика
    07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    Другие страны
    07:28
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    Другие страны
    06:43
    Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США
    Другие страны
    06:17
    Фото
    В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    05:56
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
    Другие страны
    05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
    Другие страны
    05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах
    Другие страны
    05:03
    В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31
    В регионе
    Лента новостей