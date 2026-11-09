Спикер парламента Сербии призвала представителей движения "Студенческий список" к диалогу

Председатель парламента Сербии, временно исполняющая обязанности президента Ана Брнабич пригласила представителей движения "Студенческий список" к диалогу в рамках подготовки к учредительному заседанию парламента 15-го созыва.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом А. Брнабич заявила в эфире программы Hit Tvit на телеканале TV Pink.

По ее словам, диалог предлагается провести на следующей неделе.

"В соответствии с лучшими демократическими практиками я приглашаю их к диалогу на следующей неделе, чтобы мы могли подготовиться к формированию Народной скупщины 15-го созыва. Если они этого не сделают, это будет первый случай, когда подобный диалог не состоится", – отметила она.

А. Брнабич добавила, что впервые в истории парламента Сербии ни один представитель парламентского большинства не обратился в соответствующие службы парламента для начала обсуждений по организации первого заседания нового созыва.