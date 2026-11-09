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    Трамп заявил, что США не намерены уничтожать инфраструктуру Ирана

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 04:43
    Трамп заявил, что США не намерены уничтожать инфраструктуру Ирана

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает возможностью уничтожить инфраструктуру Ирана, однако не намерен этого делать из-за тяжелых последствий для населения страны.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам перед вылетом из Флориды в Вашингтон.

    "Конечно, я мог бы прямо сейчас ворваться туда и взорвать их. Проблема в том, что восстановить их будет невозможно. Если я взорву мосты и электростанции, то восстановить будет сложнее всего", - сказал Трамп.

    По его словам, из-за горного рельефа Ирана многие районы страны соединены крупными мостами, восстановление которых в случае разрушения может занять от 10 до 15 лет.

    "А еще электростанции. На втором месте электростанции. Восстановить их - вторая по сложности задача. Это ложится ужасно тяжелым бременем на плечи людей. Мне это не нравится", - подчеркнул президент США.

    Трамп также вновь заявил, что Соединенные Штаты "одержали победу в Иране", однако окончательное решение о дальнейших действиях пока не принято.

    "Осталось только решить, завершить это сейчас или позже. Возможно, мы подождем. Некоторые из их соседей предпочли бы, чтобы мы просто оставили все как есть", - добавил он.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp: ABŞ İranın infrastrukturunu məhv etmək niyyətində deyil
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