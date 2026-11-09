Трамп заявил, что США не намерены уничтожать инфраструктуру Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает возможностью уничтожить инфраструктуру Ирана, однако не намерен этого делать из-за тяжелых последствий для населения страны.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам перед вылетом из Флориды в Вашингтон.

"Конечно, я мог бы прямо сейчас ворваться туда и взорвать их. Проблема в том, что восстановить их будет невозможно. Если я взорву мосты и электростанции, то восстановить будет сложнее всего", - сказал Трамп.

По его словам, из-за горного рельефа Ирана многие районы страны соединены крупными мостами, восстановление которых в случае разрушения может занять от 10 до 15 лет.

"А еще электростанции. На втором месте электростанции. Восстановить их - вторая по сложности задача. Это ложится ужасно тяжелым бременем на плечи людей. Мне это не нравится", - подчеркнул президент США.

Трамп также вновь заявил, что Соединенные Штаты "одержали победу в Иране", однако окончательное решение о дальнейших действиях пока не принято.

"Осталось только решить, завершить это сейчас или позже. Возможно, мы подождем. Некоторые из их соседей предпочли бы, чтобы мы просто оставили все как есть", - добавил он.