Армия Израиля призвала эвакуировать людей из трех йеменских портов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала людей в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, которые находятся под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", срочно эвакуироваться.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала людей в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, которые находятся под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", срочно эвакуироваться.

Как передает Report , соответствующее предупреждение на арабском языке опубликовал в соцсети Х официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"В связи с тем, что режим хуситов использует морские порты в целях осуществления своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех, кто находится в этих портах, немедленно покинуть их и держаться от них подальше для сохранения собственной безопасности", - написал он.

После аналогичных уведомлений израильской армии указанные в них объекты подвергались ударам.