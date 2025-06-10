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Армия Израиля призвала эвакуировать людей из трех йеменских портов

Армия Израиля призвала эвакуировать людей из трех йеменских портов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала людей в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, которые находятся под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", срочно эвакуироваться.
Другие страны
10 июня 2025 г. 01:39
Армия Израиля призвала эвакуировать людей из трех йеменских портов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала людей в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, которые находятся под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", срочно эвакуироваться.

Как передает Report, соответствующее предупреждение на арабском языке опубликовал в соцсети Х официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"В связи с тем, что режим хуситов использует морские порты в целях осуществления своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех, кто находится в этих портах, немедленно покинуть их и держаться от них подальше для сохранения собственной безопасности", - написал он.

После аналогичных уведомлений израильской армии указанные в них объекты подвергались ударам.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Yəmənin üç limanından insanları təxliyə etməyə çağırıb

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