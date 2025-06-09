На юге сектора Газа из-за авиаударов погибли 13 палестинцев

В результате серии израильских авиаударов по районам города Хан-Юниса на юге сектора Газа погибли не менее 13 палестинцев, несколько десятков получили ранения.

В результате серии израильских авиаударов по районам города Хан-Юниса на юге сектора Газа погибли не менее 13 палестинцев, несколько десятков получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на WAFA, снаряды попали в том числе по палатке, в которой укрывались семьи из числа перемещенных лиц.

Уточняется, что при ударах по районам Хан-Юниса, включая Батн ас-Самин, также применялись израильские беспилотники.

Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.