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На юге сектора Газа из-за авиаударов погибли 13 палестинцев

На юге сектора Газа из-за авиаударов погибли 13 палестинцев В результате серии израильских авиаударов по районам города Хан-Юниса на юге сектора Газа погибли не менее 13 палестинцев, несколько десятков получили ранения.
Другие страны
9 июня 2025 г. 22:58
На юге сектора Газа из-за авиаударов погибли 13 палестинцев

В результате серии израильских авиаударов по районам города Хан-Юниса на юге сектора Газа погибли не менее 13 палестинцев, несколько десятков получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на WAFA, снаряды попали в том числе по палатке, в которой укрывались семьи из числа перемещенных лиц.

Уточняется, что при ударах по районам Хан-Юниса, включая Батн ас-Самин, также применялись израильские беспилотники.

Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzanın cənubunda hava hücumları nəticəsində 13 fələstinli həlak olub

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