В Грузии ужесточаются правила пребывания для иностранцев

Парламент Грузии подготовил новый пакет законов, ужесточающий правила пребывания иностранцев в стране.

Парламент Грузии подготовил новый пакет законов, согласно которому ужесточаются правила пребывания иностранцев в стране.

Как сообщает местное бюро Report, об этом на брифинге заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, в Уголовный кодекс будет добавлен новый вид наказания - выдворение гражданина иностранного государства из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок.

Также увеличивается размер штрафов в отношении граждан иностранных государств, нарушивших правила пребывания на территории Грузии, и значительно упрощается процедура выдворения граждан иностранных государств, нелегально находящихся на территории страны, отметил Мдинарадзе.