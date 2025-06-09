В Грузии ужесточаются правила пребывания для иностранцев

Парламент Грузии подготовил новый пакет законов, согласно которому ужесточаются правила пребывания иностранцев в стране.
Как сообщает местное бюро Report, об этом на брифинге заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
По его словам, в Уголовный кодекс будет добавлен новый вид наказания - выдворение гражданина иностранного государства из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок.
Также увеличивается размер штрафов в отношении граждан иностранных государств, нарушивших правила пребывания на территории Грузии, и значительно упрощается процедура выдворения граждан иностранных государств, нелегально находящихся на территории страны, отметил Мдинарадзе.