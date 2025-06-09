В Лос-Анджелесе заявили о нормализации ситуации после ночных беспорядков

Обстановка в Лос-Анджелесе нормализуется после ночных беспорядков.

Обстановка в Лос-Анджелесе нормализуется после ночных беспорядков.

Как передает Report , об этом сообщила председатель совета округа Лос-Анджелес Хильда Солис в интервью телеканалу CNN.

"Это была чрезвычайная ситуация, когда людей нужно было эвакуировать или призывать покинуть город из-за разрушений и хаоса. Сейчас это предписание отменено", - заявила она.

По словам Солис, в городе по-прежнему остаются перекрыты съезды и въезды основных магистралей, но жители постепенно возвращаются к работе.

Глава совета округа также обратилась к участникам протестов с призывом сохранять спокойствие. "Не поддавайтесь на риторику, что нам все равно, что мы готовы навредить друг другу и нашему городу. Мы не хотим этого. Мы хотим сохранить мир", - сказала Солис.