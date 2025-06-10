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СМИ: США не намерены останавливать предоставление Украине разведданных

СМИ: США не намерены останавливать предоставление Украине разведданных Власти США пока не намерены останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных.
Другие страны
10 июня 2025 г. 01:08
СМИ: США не намерены останавливать предоставление Украине разведданных

Власти США пока не намерены останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных.

Как передает Report, об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к администрации американского президента Дональда Трампа.

"[Администрация президента Трампа] не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным... эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины", - говорится в материале.

Издание также полагает, что США могут предложить Киеву продолжение помощи, похожей на ранее предоставляемую, но при этом не обходящейся Вашингтону слишком дорого.

Кроме того, в вопросе российско-украинской войны журнал считает наиболее вероятным, что Трамп прекратит активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию и обвинит как Киев, так и Москву за то, что они "не делали так, как он указывал".

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Ukraynaya kəşfiyyat məlumatlarının verilməsini dayandırmaq niyyətində deyil

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