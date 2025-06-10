СМИ: США не намерены останавливать предоставление Украине разведданных

Власти США пока не намерены останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных.
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"[Администрация президента Трампа] не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным... эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины", - говорится в материале.
Издание также полагает, что США могут предложить Киеву продолжение помощи, похожей на ранее предоставляемую, но при этом не обходящейся Вашингтону слишком дорого.
Кроме того, в вопросе российско-украинской войны журнал считает наиболее вероятным, что Трамп прекратит активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию и обвинит как Киев, так и Москву за то, что они "не делали так, как он указывал".