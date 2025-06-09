Трамп: Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет 12 июня

Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет 12 июня, Вашингтон пока не устраивают ответы Тегерана на предложения о ядерной сделке - Трамп.

Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке состоится 12 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По его словам, Вашингтон пока не устраивают ответы Тегерана на предложения о ядерной сделке.

"У нас встреча с Ираном в четверг. Так что дождемся четверга. Они (иранские власти) просто запрашивают то, что невозможно сделать. Они не хотят отказаться от того, от чего должны отказаться, они добиваются возможности обогащения урана. Они не могут иметь обогащение", - утверждал американский лидер.

"Пока они не дошли до нужной точки. Мне не нравится это говорить, потому что альтернатива является катастрофической. Они изложили нам свои мысли относительно сделки. И я сказал: "Это просто неприемлемо", - отметил глава вашингтонской администрации.