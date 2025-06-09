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Айхан Гаджизаде: Незнание Мединского, что Карабах никогда не был спорной территорией, вызывает удивление

Айхан Гаджизаде: Незнание Мединского, что Карабах никогда не был спорной территорией, вызывает удивление Заявление помощника президента
Внешняя политика
9 июня 2025 г. 23:29
Айхан Гаджизаде: Незнание Мединского, что Карабах никогда не был спорной территорией, вызывает удивление

Заявление помощника президента РФ Владимира Мединского в интервью каналу Russia Today 9 июня, в котором были искажены факты относительно бывшего армяно-азербайджанского конфликта и Карабахский регион был представлен как спорная территория, вызывает сожаление и удивление.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразил удивление по поводу того, что помощник президента Российской Федерации, а также председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Мединский не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией.

"Хотим напомнить, что Карабах - исконная азербайджанская земля. Россия сама признавала и признает Карабах территорией Азербайджана. В то же время, вызывает вопрос, что помощник президента страны, которая была сопредседателем Минской группы, либо не осознает, либо не хочет осознавать позицию своего государства по этому вопросу.

К сожалению, помощник президента России сравнивает российско-украинскую войну с ситуацией, имевшей место в Карабахе. Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо государства и не вел агрессивных войн против какой-либо страны. Азербайджан в 2020 и 2023 годах провел на своих суверенных и признанных международным сообществом территориях Отечественную войну и антитеррористические мероприятия. 44-дневная Отечественная война и продолжавшиеся менее 1 дня антитеррористические мероприятия 2023 года завершились полной победой Азербайджана и поражением Армении, и в соответствии с нормами и принципами международного права был положен конец армянской оккупации.

Рекомендуем господину Мединскому не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции", - подчеркнул А.Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Təəccüblü hal odur ki, Medinski Qarabağın heç zaman mübahisəli ərazi olmadığını bilmir

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