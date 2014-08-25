Президент Ильхам Алиев принял посла Польши в Азербайджане

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Польши в стране Михаэля Лабенду в связи с завершением его дипломатической деятельности. Как сообщает Report, стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей в различных сферах, а также обменялись мнениями по вопросам перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран.