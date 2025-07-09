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Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории страны

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории страны Вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в истории.
Другие страны
9 июля 2025 г. 16:57
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории страны

Вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в истории.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом он заявил в ходе выступления в парламенте.

Его выступление транслировалось на сайте палаты.

Он опоздал на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед его участниками.

"Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжелым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, еще одна торговая… я извиняюсь", - сказал он.

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