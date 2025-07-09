ЕСПЧ признал Россию виновной в массовых нарушениях прав человека и сбитии MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по крупнейшему межгосударственному делу против России, объединяющему жалобы Украины и Нидерландов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по крупнейшему межгосударственному делу против России, объединяющему жалобы Украины и Нидерландов.

Как передает Report со ссылкой на Европейский суд по правам человека, суд установил ответственность Российской Федерации за многочисленные массовые и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины до и после 24 февраля 2022 года.

Согласно решению суда, Россия виновна в произвольных убийствах гражданских лиц и военнопленных, незаконных задержаниях, пытках, бесчеловечном обращении, игнорировании последствий ударов по гражданскому населению, системном подавлении украинской идентичности, а также насильственном вывозе украинских детей и гражданских лиц на оккупированные территории или вглубь России.

Кроме того, ЕСПЧ подтвердил, что пассажирский рейс MH17 Malaysia Airlines, сбитый 17 июля 2014 года над Донбассом, был уничтожен ракетой из российского ЗРК "Бук", и Россия несет ответственность за то, что это стало возможным.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает решения ЕСПЧ и не намерена их выполнять, назвав их "ничтожными".

Напомним, что рейс MH17 следовал по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.