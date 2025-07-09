О нас

ЕСПЧ признал Россию виновной в массовых нарушениях прав человека и сбитии MH17

ЕСПЧ признал Россию виновной в массовых нарушениях прав человека и сбитии MH17 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по крупнейшему межгосударственному делу против России, объединяющему жалобы Украины и Нидерландов.
Другие страны
9 июля 2025 г. 16:59
ЕСПЧ признал Россию виновной в массовых нарушениях прав человека и сбитии MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по крупнейшему межгосударственному делу против России, объединяющему жалобы Украины и Нидерландов.

Как передает Report со ссылкой на Европейский суд по правам человека, суд установил ответственность Российской Федерации за многочисленные массовые и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины до и после 24 февраля 2022 года.

Согласно решению суда, Россия виновна в произвольных убийствах гражданских лиц и военнопленных, незаконных задержаниях, пытках, бесчеловечном обращении, игнорировании последствий ударов по гражданскому населению, системном подавлении украинской идентичности, а также насильственном вывозе украинских детей и гражданских лиц на оккупированные территории или вглубь России.

Кроме того, ЕСПЧ подтвердил, что пассажирский рейс MH17 Malaysia Airlines, сбитый 17 июля 2014 года над Донбассом, был уничтожен ракетой из российского ЗРК "Бук", и Россия несет ответственность за то, что это стало возможным.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает решения ЕСПЧ и не намерена их выполнять, назвав их "ничтожными".

Напомним, что рейс MH17 следовал по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
В Баку заложен фундамент парка Узбекистан
ФотоВ Баку заложен фундамент парка "Узбекистан"
2 июля 2025 г. 18:08
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
7 июля 2025 г. 12:01
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
5 июля 2025 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi