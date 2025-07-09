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АЖД подписали Меморандум о взаимопонимании с "Китайскими железными дорогами"

АЖД подписали Меморандум о взаимопонимании с "Китайскими железными дорогами" АЖД подписали Меморандум о взаимопонимании с "Китайскими железными дорогами"
Инфраструктура
9 июля 2025 г. 16:57
АЖД подписали Меморандум о взаимопонимании с Китайскими железными дорогами

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) подписало Меморандум о взаимопонимании с Государственной корпорацией "Китайские железные дороги" для дальнейшего укрепления сотрудничества в области железнодорожного транспорта и транзита, а также реализации цифровых проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, документ с азербайджанской стороны подписали председатель АЖД Ровшан Рустамов в рамках своего визита в Китай и президент Китайской железной дороги Сунь Сюэдо.

На встрече подчеркнуто, сотрудничество между железнодорожными ведомствами двух стран охватывает широкий спектр: от транзитных перевозок и мультимодальных решений до развития инфраструктуры и цифровизации процессов.

Также отмечено, что в результате эффективного сотрудничества объем грузов, перевезенных по железной дороге между двумя странами в 2024 году, увеличился на 47% - до 612 тыс. тонн. В том же году из Китая было принято 287 контейнерных поездов, а за 6 месяцев текущего года - уже 199. До конца года ожидается прием более 400 контейнерных поездов.

В рамках визита Рустамов также встретился с председателем правления Казахстанских железных дорог Талгатом Алдыбергеновым.

На встрече отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в области транзитных перевозок и усиления скоординированных действий для своевременной доставки контейнерных грузов из Китая в Европу до пунктов назначения.

Помимо этого, в ходе рабочего визита в Китай 8 июля делегация АЖД приняла участие в XII Всемирном конгрессе по высокоскоростному железнодорожному транспорту в Пекине.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADY “Çin Dəmir Yolları” ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - YENİLƏNİB

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