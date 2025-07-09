Кюршад Зорлу: Азербайджан играет роль локомотива как в тюркском, так и в исламском мире

16:21

Азербайджан, как и Турция, играет роль локомотива как в тюркском, так и в исламском мире.

Об этом турецкому бюро Report заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ответственный за связи с тюркскими государствами Кюршад Зорлу.

Он напомнил о своем недавнем участии в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди в составе делегации во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и высоко оценил усилия Азербайджана по сближению тюркского и исламского миров.

К. Зорлу также напомнил, что по инициативе турецкого лидера при Партии справедливости и развития была создана структура по связям с тюркскими государствами.

"Мы придаем большое значение укреплению тюркского мира", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялось 10-е заседание министров культуры и туризма стран-членов и наблюдателей ОТГ, а также руководителей соответствующих делегаций.