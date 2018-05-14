Саакашвили: Я намерен вернуться в Грузию и исправить свои ошибки

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Двухдневный протест молодежи в Тбилиси вызван гораздо более глубокими разрушительными процессами, возникшими благодаря неформальному правлению миллиардера Бидзины Иванишвили".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили во время прямого эфира из Голландии телекомпании "Рустави 2".

"Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили", - заявил Саакашвили .

Отвечая на вопрос, не видит ли он своей ответственности за фактическое уничтожение реальной оппозиции, что и способствовало приходу к власти миллиардера Иванишвили и его команды, экс-президент заявил, смена власти произошла в том числе и по причине его личных ошибок.

"Скажу больше, именно из-за этих моих ошибок я намерен вернуться в Грузию и исправить их", - сказал Саакашвили.

Напомним, в отношении Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел.