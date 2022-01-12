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Ахмед Исмаилов: Новый закон "О медиа" создаст правовую основу для льгот и привилегий

Ахмед Исмаилов: Новый закон "О медиа" создаст правовую основу для льгот и привилегий "Принятие нового закона "О медиа" в настоящее время чрезвычайно актуально и, можно с уверенностью сказать, что это стало необходимостью. Этот закон создаст правовую основу для широких возможностей, льгот и привилегий для профессиональных медиа-субъектов и
Медиа
12 января 2022 г. 15:45
Ахмед Исмаилов: Новый закон О медиа создаст правовую основу для льгот и привилегий

"Принятие нового закона "О медиа" в настоящее время чрезвычайно актуально и, можно с уверенностью сказать, что это стало необходимостью. Этот закон создаст правовую основу для широких возможностей, льгот и привилегий для профессиональных медиа-субъектов и журналистов, будет способствовать переходу медиа страны на более высокий уровень развития".

Как сообщает Report, об этом написал в статье исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

"Но не следует забывать, что медиа - это процесс, и в этом процессе субъекты медиа и журналисты являются лишь производителями новостей и медийной продукции. Наряду с ними в этом процессе участвуют и потребители данной медийной продукции – аудитория, то есть читатели газет и сайтов, телезрители, радиослушатели и др. При подготовке нового законопроекта были учтены Конституция Азербайджана, законодательная база страны, международное законодательство и другие документы",- подчеркнул А.Исмаилов.

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Версия на английском языке Ahmad Ismayilov: New law "On Media" provides legal basis for benefits, privileges
Версия на азербайджанском языке MEDİA-nın rəhbəri: "Yeni qanun jurnalistlərə güzəşt və imtiyazlar üçün hüquqi əsas yaradacaq"

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