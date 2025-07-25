МИД Камбоджи встретился с иностранными послами на фоне конфликта с Таиландом

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи созвало экстренное совещание с участием глав иностранных дипломатических миссий в Пномпене по теме напряженности на границе с Таиландом.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи созвало экстренное совещание с участием глав иностранных дипломатических миссий в Пномпене по теме напряженности на границе с Таиландом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Khmer Times.

Встреча направлена на обсуждение путей устранения коренных причин продолжающегося конфликта между Камбоджей и Таиландом и поиск дипломатических решений в ответ на эскалацию напряженности на границе между двумя странами. Ее участники обсудят историческую подоплеку нынешнего пограничного спора, дадут оценку недавним инцидентам, которые усилили напряженность, и подчеркнут важность диалога для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

На границе двух стран 24 июля вспыхнули вооруженные столкновения - в районе Мамбей, а также вокруг храмов Такрабей, Тамоантауч и Тамоантхом, вопрос о принадлежности территорий вокруг которых Камбоджа в начале июня 2025 года передала для юридического урегулирования в Международный суд ООН.

На данный момент известно о гибели 14 гражданских и одного военнослужащего в Таиланде. В Камбоджи один военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения.