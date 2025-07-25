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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 6%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 6% Банковский сектор Азербайджана в I полугодии этого года получил чистую прибыль в размере 576,6 млн манатов, что на 6,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Финансы
25 июля 2025 г. 10:09
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 6%

Банковский сектор Азербайджана в I полугодии этого года получил чистую прибыль в размере 576,6 млн манатов, что на 6,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 6 месяцев операционные доходы банков составили 3 млрд 274,9 млн манатов (на 18,5% больше, чем год назад), операционные расходы - 2 млрд 360,3 млн манатов (на 27,2% больше), отчисления в специальные резервы - 204,4 млн манатов (на 19,3% больше), непредвиденные доходы - 0,5 млн манатов (на 79,2% меньше), а выплаты по налогу на прибыль - 134,1 млн манатов (на 8,05% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan's banking sector sees 6% drop in net profit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 6 % azalıb

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