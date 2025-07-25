Строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису завершено на 85%

Строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису выполнено на 85%

Строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису – одного из важнейших инфраструктурных проектов Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов – завершено на 85%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, общая протяженность дороги составляет 82 км.

Автомобильная дорога соединяет Гёйгёльский и Кяльбаджарский районы. Участок дороги Тоганалы- Кяльбаджар имеет протяженность 56 км, а участок Кяльбаджар-Истису — 26 км. Начиная с 16-го километра дороги начинается хребет Муровдаг, где высота над уровнем моря возрастает с 1700 до 3250 метров.

На этой территории ведется строительство тоннеля Муровдаг, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире. Общая протяженность тоннеля составит 23 401,8 метра, он будет иметь 4 полосы движения — по две в каждом направлении. Кроме того, в рамках проекта строятся еще 4 тоннеля длиной 561,2 м, 626,9 м, 500 м и 947,9 м.

Тоннель Муровдаг (Тоннель №3) состоит из левой и правой частей длиной 11 711,5 м и 11 690,3 м соответственно. В тоннеле завершены работы по бурению и бетонному напылению общей протяженностью 18 160,3 метра. Из 37 переходных тоннелей, соединяющих правую и левую части, 36 уже построены, работы по одному продолжаются.

Дорога строится в соответствии с I, II и III техническими категориями с 2, 3 и 4 полосами движения. Основная часть дороги соответствует II технической категории (2 полосы движения с дополнительными полосами на подъемах), а участок с тоннелем Муровдаг — I технической категории (4 полосы движения).

В рамках проекта также предусмотрено строительство 6 дорожных развязок общей протяженностью 2 968 метров и 35 соединительных дорог протяженностью 4 594 метра.

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису начинается от села Тоганалы Гёйгёльского района и проходит через территорию освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района. Эта дорога обеспечит удобное и безопасное транспортное сообщение не только с районным центром, но и со многими населенными пунктами региона и знаменитой курортной зоной Истису.