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Житель Геранбоя подозревается в убийстве своей матери и бабушки

Житель Геранбоя подозревается в убийстве своей матери и бабушки В городе Геранбой обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели стали ножевые ранения.
Происшествия
25 июля 2025 г. 02:46
Житель Геранбоя подозревается в убийстве своей матери и бабушки

В Геранбое подросток подозревается в убийстве матери и бабушки.

Как передает западное бюро Report, тела Лалы Салех гызы Исмаиловой (1978 г.р.) и ее матери Тамеллы Диленчи гызы Исмаиловой (1948 г.р.) направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Подросток, подозреваемый в совершении преступления, был задержан сотрудниками полиции. По факту проводится расследование в прокуратуре Геранбойского района.

02:39

В городе Геранбой обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели стали ножевые ранения.

Как передает западное бюро Report, личности погибших и подробности происшествия пока не установлены.

По факту ведётся расследование.

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