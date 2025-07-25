Житель Геранбоя подозревается в убийстве своей матери и бабушки

В Геранбое подросток подозревается в убийстве матери и бабушки.
Как передает западное бюро Report, тела Лалы Салех гызы Исмаиловой (1978 г.р.) и ее матери Тамеллы Диленчи гызы Исмаиловой (1948 г.р.) направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Подросток, подозреваемый в совершении преступления, был задержан сотрудниками полиции. По факту проводится расследование в прокуратуре Геранбойского района.
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В городе Геранбой обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели стали ножевые ранения.
Как передает западное бюро Report, личности погибших и подробности происшествия пока не установлены.
По факту ведётся расследование.