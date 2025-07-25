Высокие финансовые показатели поддерживают стратегическое развитие ОАО Norm

Высокие финансовые показатели поддерживают стратегическое развитие ОАО Norm

ОАО Norm опубликовало отчет по аудированной финансовой отчетности за 2024 год. Согласно отчету, финансовые показатели компании значительно улучшились по сравнению с предыдущим годом. Так, выручка от продаж увеличилась на 13% и составила 256 миллионов манатов, а общий доход вырос на 18,8%, достигнув 130 миллионов манатов. Операционная прибыль увеличилась на 28,2% и составила 81,5 миллиона манатов, а прибыль до налогообложения выросла на 15,9%, составив 77,43 миллиона манатов.

Генеральный директор компании Хеннинг Сассе подчеркнул, что Norm успешно завершило прошлый год как лидер цементного рынка:

«Основываясь на высоких результатах, достигнутых в 2024 году, мы успешно реализуем стратегию расширения в сегменте строительных материалов. С мая этого года наша компания вывела на рынок новые продукты на основе цемента под брендом Storm. Мы убеждены, что это расширение в сфере строительных материалов не только укрепит производственные показатели компании, но и внесет вклад в устойчивое развитие строительного сектора».

Norm входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, работающей более чем в 10 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.