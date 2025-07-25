В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос почти на 17%

В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос почти на 17%

На 1 июля текущего года объем просроченных кредитов в Азербайджане составил 527,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 3,8% больше, чем на 1 июня.

Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 17,4% по сравнению с началом года и на 16,75% за год.

На конец июня доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составляла 1,7%. На конец мая этот показатель составлял 1,7%, на конец декабря прошлого года - 1,5%, а на конец июня прошлого года - 1,7%.