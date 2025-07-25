О нас

Азербайджан подпишет меморандум с Ватиканом

Азербайджан подпишет меморандум с Ватиканом Азербайджан подпишет меморандум с Ватиканом
Внутренняя политика
25 июля 2025 г. 10:33
Азербайджан подпишет меморандум с Ватиканом

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым посетит Ватикан.

Как сообщает Report, в рамках визита в Ватикан планируется подписать Меморандум о взаимопонимании в области межрелигиозного диалога между Госкомитетом и Дикастерией по межрелигиозному диалогу Святого Престола.

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в целях продвижения межрелигиозного диалога, сохранения культурного и религиозного наследия, развития взаимодействия между религиозными учебными заведениями двух государств.

В рамках визита, который продлится до 30 июля, запланированы встречи с рядом представителей Святого Престола.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan to sign memorandum with Vatican
Версия на азербайджанском языке Ramin Məmmədov Müqəddəs Taxt-Tacın Dinlərarası Dialoq üzrə Dikasteriyası ilə memorandum imzalayacaq

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi