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Эксперт: Администрация Трампа высоко оценивает стратегическое видение президента Ильхама Алиева

Эксперт: Администрация Трампа высоко оценивает стратегическое видение президента Ильхама Алиева Эксперт: Администрация Трампа высоко оценивает стратегическое видение президента Ильхама Алиева
Внешняя политика
25 июля 2025 г. 10:23
Эксперт: Администрация Трампа высоко оценивает стратегическое видение президента Ильхама Алиева
Питер Тейс

Администрация президента США Дональда Трампа высоко ценит динамичный стиль государственного управления президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также его стратегическое видение более процветающего и продуктивного американо-азербайджанского партнерства.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По словам эксперта, Ильхам Алиев является надежным союзником Соединенных Штатов. Как отметил Тейс, это особенно ярко проявилось в ходе выступления президента Азербайджана на III Шушинском глобальном медиафоруме, где он подчеркнул, что официальный Баку поддерживает видение и усилия президента Трампа по укреплению мира и стабильности во всем мире, в том числе в регионе Южного Кавказа.

"III Шушинский глобальный медиафорум - одно из самых престижных международных мероприятий, где обсуждаются актуальные вопросы, связанные со средствами массовой информации, борьбой с дезинформацией, пропагандой и информационными войнами. Шуша - историческая земля Азербайджана, колыбель азербайджанской культуры, а после Второй Карабахской войны - еще и ключевой центр обсуждения глобальных международных процессов.

Тот факт, что президент Дональд Трамп поделился фрагментом выступления президента Ильхама Алиева с III Шушинского форума, - это значимое достижение, свидетельствующее о схожести в стиле лидерства и стратегическом мышлении двух президентов", - сказал Тейс.

Эксперт также отметил, что Белый дом при Дональде Трампе учитывает геополитические интересы стран региона, которые игнорировались администрациями Барака Обамы и Джо Байдена - двумя президентами, серьезно подорвавшими международный авторитет США.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı politoloq: İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların etibarlı müttəfiqidir
Версия на английском языке Trump's administration highly values Ilham Aliyev's strategic vision, expert says

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