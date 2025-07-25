Эксперт: Администрация Трампа высоко оценивает стратегическое видение президента Ильхама Алиева

Эксперт: Администрация Трампа высоко оценивает стратегическое видение президента Ильхама Алиева

Администрация президента США Дональда Трампа высоко ценит динамичный стиль государственного управления президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также его стратегическое видение более процветающего и продуктивного американо-азербайджанского партнерства.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По словам эксперта, Ильхам Алиев является надежным союзником Соединенных Штатов. Как отметил Тейс, это особенно ярко проявилось в ходе выступления президента Азербайджана на III Шушинском глобальном медиафоруме, где он подчеркнул, что официальный Баку поддерживает видение и усилия президента Трампа по укреплению мира и стабильности во всем мире, в том числе в регионе Южного Кавказа.

"III Шушинский глобальный медиафорум - одно из самых престижных международных мероприятий, где обсуждаются актуальные вопросы, связанные со средствами массовой информации, борьбой с дезинформацией, пропагандой и информационными войнами. Шуша - историческая земля Азербайджана, колыбель азербайджанской культуры, а после Второй Карабахской войны - еще и ключевой центр обсуждения глобальных международных процессов.

Тот факт, что президент Дональд Трамп поделился фрагментом выступления президента Ильхама Алиева с III Шушинского форума, - это значимое достижение, свидетельствующее о схожести в стиле лидерства и стратегическом мышлении двух президентов", - сказал Тейс.

Эксперт также отметил, что Белый дом при Дональде Трампе учитывает геополитические интересы стран региона, которые игнорировались администрациями Барака Обамы и Джо Байдена - двумя президентами, серьезно подорвавшими международный авторитет США.