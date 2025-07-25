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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 13%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 13% Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 13%
Финансы
25 июля 2025 г. 10:25
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 13%

На 1 июля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 56 млрд 734,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА), это на 12,7% больше по сравнению с 1 июля прошлого года.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 26 млрд 782,6 млн манатов от активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 11,7%, а доля кредитов в активах снизилась с 47,6% до 47,2%.

За отчетный период обязательства банковского сектора увеличились на 12,9% до 49 млрд 788,2 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 6,2% до 37 млрд 353,3 млн манатов. Из них 15 млрд 60,7 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 22 млрд 292,5 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 8,5%, а средства компаний в банках - на 4,6%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана уменьшились в 94,2 раза до 0,5 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 11,3% и составил 6 млрд 946 млн манатов.

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