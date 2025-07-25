В Азербайджане в I полугодии выдано ипотечных кредитов на 233 млн манатов

В январе-июне этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдано ипотечных кредитов на сумму 232,9 млн манатов, что на 1,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В январе-июне этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано ипотечных кредитов на сумму 232,9 млн манатов, что на 1,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Объем кредитов, рефинансированных фондом за отчетный период, вырос на 11,8% - до 218,3 млн манатов.

За последний год объем средств, привлеченных фондом путем выпуска облигаций, увеличился на 10% - до 330 млн манатов, а финансирование из госбюджета сократилось на 2,7%, до 42,6 млн манатов.