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Транспортно-пересадочный узел "28 мая" начинает работу с завтрашнего дня

Транспортно-пересадочный узел "28 мая" начинает работу с завтрашнего дня 18:32
Инфраструктура
6 ноября 2024 г. 18:47
Транспортно-пересадочный узел 28 мая начинает работу с завтрашнего дня

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) продолжает работу над созданием новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), чтобы обеспечить население качественными услугами общественного транспорта, а также повысить комфорт и безопасность пассажиров.

Как сообщили в AYNA, с 7 ноября в Баку начнет функционировать транспортно-пересадочный узел "28 мая", построенный по принципу "Все в одном" ("All in one") в рамках программы трансформации мобильности. Ежедневно через эту территорию проходят 259 автобусов по 16 маршрутам, перевозящих 181 тыс. пассажиров.

Для оптимизации движения автобусов, проходящих через ТПУ "28 мая", и снижения загруженности на маршруте, на пересечениях проспекта Азадлыг с улицами Шамси Бадалбейли и Физули установлены новые светофоры. На этом участке проспекта также выделена полоса для встречного движения автобусов, что обеспечит безопасный въезд на территорию ТПУ и комфортное передвижение пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan “28 May” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi fəaliyyətə başlayır

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