МИД Туркменистана выразил озабоченность ограничениями США на въезд граждан республики

Туркменская сторона выразила озабоченность в связи с появлением информации об ограничении въезда в США для граждан республики.

Туркменская сторона выразила озабоченность в связи с появлением информации об ограничении въезда в США для граждан республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Туркменистана.

"В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о введении частичного запрета на въезд в США гражданам Туркменистана Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет, что такое решение вызывает крайнее непонимание и озабоченность туркменской стороны", - сказано в сообщении.

МИД страны также напомнил, что Туркменистан, являясь нейтральным государством, статус которого трижды признан резолюциями Генассамблеи ООН, строго выполняет все международные нормы и правила в области миграции.